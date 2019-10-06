تراجع أسعار السكر بفضل توقع زيادة المحصول في البرازيل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1% إلى 49ر24 سنت للرطل الواحد ليستمر التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، في حين تراجعت أسعار العقد الأكثر تداولا إلى أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض لليوم الخامس على التوالي حيث انخفضت في تعاملات لندن بنسبة 5ر0% إلى 50ر682 دولار للطن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صناديق الاستثمار قلصت مضاربتها على زيادة أسعار السكر في ظل توقعات بزيادة الإمدادات في السوق مع وصول الأمطار الموسمية إلى الهند وتحسن أحوال الطقس في البرازيل مما يعزز التوقعات بمحصول وفير في البلدين.

وأظهرت بيانات حالة الطقس بدء هطول الأمطار الموسمية على أقصى جنوب الهند بعد تأخرها أياما قليلة عن المعتاد. في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن محصول قصب السكر في البرازيل أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم سيكون أفضل من محصول الموسم الماضي.

وذكرت بلومبرج أن بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في نيويورك أظهرت أن صناديق الاستثمار خفضت مضارباتها على ارتفاع أسعار السكر الخام إلى أقل مستوياتها منذ 10 أسابيع، في حين تراجعت المضاربات على العقود طويلة الأجل فقط لأقل مستوياتها منذ 18 أسبوعا.

وذكرت مؤسسة جرين بول كوميديتي سبشياليستس للاستشارات والتجارة في تقرير نشر اليوم الاثنين أن هناك "دليل مبكر على أن صناديق الاستثمار خففت تعاملاتها على عقود السكر مع جني الأرباح قبل بدء التداول الرسمي لعقود تسليم يوليو المقبل خلال الأسبوع الحالي.