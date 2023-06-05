تكريم رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن ومنحها ثاني أرفع وسام في البلاد

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، واحدا من أرفع أوسمة التكريم في البلاد.

وجرى منح أردرن، التي تنحت عن رئاسة الوزراء في كانون الثاني/يناير الماضي " وسام الاستحقاق النيوزيلندي- رفيقة السيدة الكبرى" تكريما لها لما قدمته لبلادها من خدمات.

وهذا هو ثاني أرفع تكريم في البلاد بعد "وسام نيوزيلندا"، والذي لا يسمح أن يحمله أكثر من عشرين شخصا فقط على قيد الحياة، في نفس الوقت.

وأوضحت أردرن، التي قالت في وقت سابق إنها كانت تعتقد أن نيوزيلندا ستصبح جمهورية خلال فترة حياتها، أنها لم تقرر قبول التكريم.

وجاء في بيان لأردرن: "تتعلق كثير من الأمور التي مررنا بها خلال السنوات الخمس الأخيرة بنا جميعا وليس بفرد واحد... لكنني سمعت ذلك يكرره كثير من النيوزيلنديين الذين شجعتهم على قبول التكريم على مدار سنوات. ولذلك، فإن هذه طريقة أعبر بها عن شكري-لأسرتي، ولزملائي، وللناس الذين دعموني كي أتولى الدور الأكثر تحديا، ومكافأة في حياتي".