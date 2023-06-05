سفير عمان بالقاهرة: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على الجانب الاقتصادي والاستثماري

رحب سفير عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي، بالمشاركين فى ندوة عقدت اليوم بمناسبة افتتاح الملتقي الصحفي العماني المصري، والتي تأتي فى سياق الإحتفال بمرور نصف قرن على العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين عمان ومصر، والتي كانت عامرة بالموافف النبيلة على الجانبين بما يعكس عمقهما الحضاري على كل الأصعدة.

وثمن الرحبي، خلال كلمته، الجهود المقدرة لجمعية الصحفيين العمانية على مبادرتهم لتنظيم هذه الندوة الهادفة بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بمصر لإبراز مختلف الجوانب الحيوية في هذه العلاقات التاريخية، مضيفا: "وإن كان من الصعوبة بمكان أن نغفل أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول في هذه الحقبة التاريخية التي يشهد خلالها العالم متغيرات متسارعة على هذا المحور.

وأوضح أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية في هذا الجانب الذي شهد بالفعل خطوات مهمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان من أبرزها مؤخرا منع الازدواج الضريبي بين الجانبين والإعفاءات الجمركية، وكلاهما يشكل تسهيلات تمهد الطريق بما سوف يدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية نحو المزيد من النمو الذي نأمل أن يعكس عمق هذه العلاقات وخصوصيتها.

وأشار إلى الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر، والتي تعد الأولى لدولة عربية من خارج دائرة مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنها تميزت بشعور متنامي لدى القيادتين السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطويرها وتفعيلها حيث من المؤمل أن تشكل قاطرة مهمة للدفع بها إلى الأمام بما يليق بتاريخها وعمقها، مع ما شهدته هذه الزيارة من نتائج مهمة على الصعيد السياسي أيضا.

وتابع: "وعلى الرغم من أهمية هذا المحور الاقتصادي والتجاري والاستثماري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فإن محور الإعلام والثقافة لا يقل أهمية في هذا الاتجاه باعتباره مصدرا مهما للقوة الناعمة لدى الجانبين، والذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في تقديم كل منهما للآخر على المستويات الشعبية والنخبوية من خلال التعريف بحضارة البلدين الضاربة في أعماق التاريخ، وما يرتبط بهما من عادات وتقاليد ومعالم وثقافات، وغيرها من الجوانب الحضارية والمعرفية اللازمة لتحقيق المزيد من الفهم والتواصل بين الشعبين الشقيقين.

وذكر أن المحور الثالث من محاور هذه الندوة والمتعلق بالعلاقات بين البلدين فهو في غاية الأهمية ليس فقط باعتباره ضروة للتأصيل لهذه العلاقات، وإنما أيضا لكونه يأتي حاملا لحقيقة مهمة وراسخة بأن من ليس له ماض فلا حاضر له ولامستقبل، وأن التاريخ وما يستخلص منه من عبر زاد مؤصل للعلاقات وموجه للأجيال.