المفوضية الأوروبية تطالب بتعريف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي

حثت المفوضية الأوروبية، منصات الإنترنت الكبرى، اليوم الاثنين، على البدء الفوري بتعريف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا للصحفيين في بروكسل، إن التعريف الطوعي للنصوص أو المحتوى المرئي الذي تقدمه الخوارزميات يساعد المستخدمين في التفرقة بينه وبين المحتوى الذي يقدمه البشر.

وأضافت يوروفا، أن البرامج قادرة خلال ثواني على تقديم محتوى ومرئيات معقدة، تبدو مدعومة جيدا، أو تقديم صور لأحداث مختلقة أو تقليد صوت شخص.

وأضافت: "هذه التكنولوجيات تثير تحديات جديدة بشأن مكافحة المعلومات المضللة".

وأشارت إلى أن منصات الانترنت سوف تستخدم تكنولوجيا تقوم بتحديد مثل هذا المحتوى و بتعريفه بوضوح للمستخدمين، مضيفة أنها علمت من المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي أنه يتم بالفعل تطوير تكنولوجيا لرصد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه.

وأوضحت يوروفا، أن عملية التعريف سوف تساعد في التغلب على نشر المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "عندما يتعلق الأمر بإنتاج الذكاء الاصطناعي، لا أرى أي حق للآلات بأن يكون لها حرية التعبير".

وأضافت أن عملية التعريف سوف تبدأ على الفور، وستطبقها الشركات، الموقعة على مدونة قواعد الممارسة بالمفوضية الأوروبية بصورة اختيارية.