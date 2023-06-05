اعترف ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، بأنه لا يمكن إعطاء أي تفاصيل عن صفقة التعاقد مع ميسي، حتى يتم حل مشكلة موافقة الليجا.

قال ماتيو أليماني، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ "فابريزيو رومانو":" هناك الكثير من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بميسي، بما في ذلك موافقة الليجا".

أضاف:" لا يمكن إعطاء أي تفاصيل، حتى يتم حل هذه المشكلة، نحن ننتظر".

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل ميسي رسميًا بنهاية عقده مع الفريق في يونيو الجاري، ليكتنف الغموض مستقبل البرغوث في ظل العروض التي تنهال عليه من الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، ليجد برشلونة نفسه في موقفًا حرجًا من أجل استعادة ساحر التانجو مجددًا.