أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق ثمانية تجار مخدرات، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «واع».

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثمانية مجرمين من بينهم اثنين يحملان جنسيات أجنبية، ضبط بحوزتهم 34 كيلوجراما من مادة الأفيون المخدرة، فيما ضبط بحق اثنين منهم 466 جراما من المواد المخدرة، بعد أن جرى استيرادها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق.

وأوضح البيان أن هذه الأحكام تأتي وفقا للمادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، ولكنه لم يذكر جنسية المدانين اليوم الاثنين.

وأشار مجلس القضاء في بيانه، إلى أن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد على كل واحد منهما لقيامهما بتجارة المخدرات بعدما ضبط بحوزتهما 2 كيلوجرام من المواد المخدرة.

في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد على مجرم ضبط بحوزته 670 جراما من مادة الكريستال المخدرة.

يُذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كان قد صرح خلال اجتماع في بغداد أمس الأحد، بأنه ناقش مع نظيره السوري، فيصل المقداد، سبل المساعدة في القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين.