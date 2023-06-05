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بدأ الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية، المسئولة عن معايير العمل والمعايير الاجتماعية الجيدة، اليوم الاثنين برئاسة دولة قطر.

وفي فترة الإعداد للمؤتمر، انتقدت النقابات العمالية تولى دولة تم التنديد بمعاملتها للعمال الأجانب قبل كأس العالم 2022، رئاسة وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق العمال.

وأشار ممثل عن العمال إلى الاتهامات في بداية الاجتماع في جنيف، ولكنه أقر بأن قطر تحاول إيجاد حلول.

ولم تتحقق المظاهرات التي تم التهديد بتنظيمها في السابق، وتم تعيين وزير العمل القطري بالإجماع لرئاسة الجلسة.

ويتم تولى رئاسة اجتماعات الأمم المتحدة هذه بالتناوب بين البلدان التي تقترحها مجموعات إقليمية مختلفة.

وهذه المرة جاء دور مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي اقترحت تولي قطر.

ويشار إلى أن منظمة العمل الدولية، التي تضم 187 دولة عضوا، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وإضافة إلى الحكومات ، يتم تمثيل أصحاب العمل والعمال أيضا بها.

وتشمل المواضيع التي يبحثها الاجتماع السنوي الحاجة إلى تدريب مهني جيد ووظائف بأجور معيشية.