رئيس موريتانيا: حل النزاعات العربية - العربية يعزز القدرات الجماعية على الصمود

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إنّ حل النزاعات العربية العربية يعزز القدرات الجماعية على الصمود في وجه ما يجتاح العالم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، أنّ هذه الأزمات لها انعكاسات سلبية وحادة على الأنسجة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحكم الدول في مسارات تطورها المستقبلي.

وذكر أنّ الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية تحتم ضرورة مواجهتها على نحو شمولي تكاملي ومندمج.

وأكّد أن بلاده وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق وتثبيت الأمن والاستقرار، ورفع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ونوه بأن منطقة الساحل تتعرض منذ سنوات عديدة لموجة من العنف والإرهاب لم تسلم من أذاها أيٌّ من دول المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده اعتمدت على مقاربة شمولية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن الجهود لم تقتصر على مجرد تعزيز قدرات القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية، بل تم تعزيز الجهود بتحركات موازية لمكافحة الغلو والتطرف فكريا ونشر ثقافة السلم والاعتدال.