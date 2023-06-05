 خالد يوسف: الإخوان استعطفوا الفنانين ليسمحوا بدخول القرضاوي للميدان في ثورة يناير - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 12:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

خالد يوسف: الإخوان استعطفوا الفنانين ليسمحوا بدخول القرضاوي للميدان في ثورة يناير


نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:33 ص

قال المخرج خالد يوسف، إن جماعة الإخوان كانت تتصنع اللطف في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، وبخاصة مع الفنانين، لأن السياسيين لم يكونوا مشهورين لكل الناس، بينما الفنان وجهه معروف.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أن القيادي الإخواني عصام العريان طالبه بترتيب لقاء له مع الفنان خالد الصاوي.

وتابع: «استسمحونا بمنتهى التذلل أن نسمح ليوسف القرضاوي بالصلاة في الميدان ليختم حياته، فهم كانوا مدركين أننا لو رفضنا لن يتمكن من الدخول، والشعب كان أكثر من الإخوان في الميدان، عكس ما يشاع».

ولفت إلى أن الوحيد الذي رفض دخول القرضاوي للميدان هو الفنان أحمد عيد، متابعا: «خرج معي للبلكونة، وقال إن هؤلاء الناس يريدون ركوب الثورة».

وأشار إلى أن مشهد القرضاوي في الميدان يشبه مشهد الخميني في الثورة الإيرانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك