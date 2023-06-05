خالد يوسف: الإخوان استعطفوا الفنانين ليسمحوا بدخول القرضاوي للميدان في ثورة يناير

قال المخرج خالد يوسف، إن جماعة الإخوان كانت تتصنع اللطف في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، وبخاصة مع الفنانين، لأن السياسيين لم يكونوا مشهورين لكل الناس، بينما الفنان وجهه معروف.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أن القيادي الإخواني عصام العريان طالبه بترتيب لقاء له مع الفنان خالد الصاوي.

وتابع: «استسمحونا بمنتهى التذلل أن نسمح ليوسف القرضاوي بالصلاة في الميدان ليختم حياته، فهم كانوا مدركين أننا لو رفضنا لن يتمكن من الدخول، والشعب كان أكثر من الإخوان في الميدان، عكس ما يشاع».

ولفت إلى أن الوحيد الذي رفض دخول القرضاوي للميدان هو الفنان أحمد عيد، متابعا: «خرج معي للبلكونة، وقال إن هؤلاء الناس يريدون ركوب الثورة».

وأشار إلى أن مشهد القرضاوي في الميدان يشبه مشهد الخميني في الثورة الإيرانية.