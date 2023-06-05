هنا جودة: التتويج ببطولة الدوري نتيجة لجهد الجهاز الفني واللاعبين

أعربت هنا جودة، لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي، الأهلي عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز اليوم الإثنين على فريق بتروجت في ختام الدورة المجمعة الثانية، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، بفضل تعليمات الجهاز الفني وحالة التركيز الشديد التي تعيشها جميع اللاعبات منذ انطلاق المنافسات.

وأكدت هنا جودة أن التتويج ببطولة الدوري لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمجهود الجهاز الفني واللاعبين على مدار موسم كامل واجهنا خلاله العديد من الصعوبات.

وأشارت إلى أنها تتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ووجهت هنا جودة الشكر إلى جماهير الأهلي في ظل مساندة الفريق طوال الموسم، وهو ما كانه له أثره في التتويج باللقب.