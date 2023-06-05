 النائبة غادة علي: كثرة التشريعات الاقتصادية وعدم متابعة تنفيذها سبب الكثير من المشكلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائبة غادة علي: كثرة التشريعات الاقتصادية وعدم متابعة تنفيذها سبب الكثير من المشكلات

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:33 ص

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كثرة التشريعات والقرارات الاقتصادية مع عدم متابعة آثار وجودتها تنفيذها يؤدي إلى ظهور الكثير من المشكلات.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على هامش جلسات الحوار الوطني، عُرضت اليوم الاثنين، أنّ الحوار يضع الجميع أمام مسئولياته من أجل التنسيق ووضع إطار مؤسسي حاكم بين كل الجهات المعنية بالاستثمار تحت مظلة عليا.

وشددت على أهمية وجود هذه المظلة لتكون حاكمة وليس فقط لوضع السياسات لكن تتم متابعتها وتحسن من نتائجها، وهو ما يرغب فيه المستثمر.

وذكرت أنّ المستثمر دائما ما يكون في حاجة للتواصل مع جهة واحدة، ليكون مطمئنا على مستقبل استثماراته.


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