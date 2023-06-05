تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، عن فوز الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة للدوري.

وقال أوسوريو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «قدمنا مباراة جيدة أمام فريق منظم جدا، ويملك لاعبين يلعبون الكرات الطويلة خلف المدافعين بشكل جيد».

وأضاف: «الاتحاد سدد على مرمانا كرة واحدة فقط بالشوط الأول، ونحن سددنا أكثر من 6 كرات، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد».

وتابع مدرب الزمالك: «الاتحاد أجبرنا على إجراء بعض التعديلات في التشكيل، ومنها تبديل حسام عبد المجيد، ومصطفى شلبي كان غير قادر على الضغط أيضًا، لذلك قمت بتغييره».

وواصل: «محمد صبحي قدم مباراة كبيرة اليوم أمام الاتحاد، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات، واعتمدت على دخول فتوح إلى منتصف الملعب للحد من خطورة لاعبي الاتحاد».

وأتم: «علينا تحسين طريقة إنهاء الهجمات، ونعمل على اللعب بشكل جماعي في أفضل صورة، وأرى الجزيري مهاجما مميزا، ولكن يجب أن يلعب من لمستين وينهي الكرة بأفضل شكل».