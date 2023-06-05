محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الواقعة أسفل عدد من محطات المترو

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أحياء شمال الجيزة والوراق شملت شوارع مطار إمبابة والبوهي والقومية، والتي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور 26 يوليو.

كما تفقد المحافظ، الأعمال الخاصة بإنشاء مطالع ومنازل توسعات المحور بمنطقة مطار إمبابة، موجها برفع نواتج الأعمال بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

وتابع المحافظ، مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع أسفل محطه مترو الأنفاق الجديدة بشارع البوهي ضمن الخط الثالث، موجها باستغلال كافة المساحات المتاحة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق أسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

ووجه المحافظ، بدهان وجهات المنازل المطلة على جانبى المترو لمراعاة البعد الجمالي للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ، بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع في الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق.

وشدد المحافظ، على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية بشارع البوهى وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقه الحركة المرورية.

وشملت الجوله، تفقد أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير، موجها بضرورة مراعاة انشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع اسفل المحطة.

وتابع المحافظ، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مجمع المدارس بشارع المطار، وذلك للوقوف على نسب الأعمال الجاري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية.