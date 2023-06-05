 اليابان.. الأمطار الغزيرة تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بالسكتة القلبية - بوابة الشروق
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اليابان.. الأمطار الغزيرة تسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بالسكتة القلبية

طوكيو-د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 3:35 م

 

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار قوي وجبهة أمطار موسمية في أواخر الأسبوع الماضي تسببت في مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بالسكتة القلبية في جميع أنحاء اليابان.

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان ثلاثة أشخاص وإصابة 41 آخرين، في حين تعرض العديد من المنازل لفيضانات وانهيارات أرضية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف ماتسونو أن الحكومة تجري جهود الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة.


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