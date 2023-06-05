تعتزم إندونيسيا، ضخ 20.5 تريليون روبية (1.4 مليار دولار) قيمة رأسمال جديد في شركات البناء المتعثرة، بعد أن سعت شركات مدعومة من قبل الدولة؛ لإعادة هيكلة أعباء ديونها الضخمة في خضم تراكم الخسائر.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال نائب وزير المؤسسات المملوكة للدولة، كارتيكا ويرجواتمودجو لنواب البرلمان اليوم الاثنين، إن من المقرر أن تحصل شركة بي تي ويجايا كاريا على 8 تريليونات روبية، بينما ستتلقى هوتاما كاريا 12.5 تريليون روبية، مضيفا أنه تم تخصيص الأموال لعام 2024.

وبالنسبة للشركة الأخيرة، يأتي الضخ النقدي إضافة إلى طوق نجاة مقترح بالفعل بقيمة 10 تريليونات روبية.

وقال إن هوتاما كاريا ستستخدم الأموال الإضافية لتحمل تكاليف مشروعات الطرق من شركة البناء المتعثرة الأخرى، بي تي واسكيتا كاريا.

وتشهد أكبر 4 شركات إندونيسية مدرجة بالبورصة للبناء، بما في ذلك بي تي واسكيتا كاريا وبي تي ويجايا كاريا، تضخم أعباء ديونها نتيجة لتوجه الرئيس جوكو ويدودو للتوسع في مشروعات البنية التحتية.ووصلت تلك الأعباء إلى 130 تريليون روبية بنهاية الربع الأول.