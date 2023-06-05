المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لدعم حق شعبه في نيل استقلاله

دعا المجلس الوطني الفلسطيني "البرلمان"، اليوم الاثنين، القوى النافذة في المجتمع الدولي إلى "العدل وعدم الكيل بمكيالين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يُمثل نقطة سوداء وخطيئة في تاريخ الإنسانية، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين واللوائح الدولية".

وذكر المجلس - في بيان، صادر عن رئاسته بمناسبة الذكرى الـ 56 للنكسة، اليوم - أنه يدعو أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لهم.

وأضاف أن ذكرى النكسة تحل بينما تمر القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم وزراء من اليمين المتطرف، والتي تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، من اقتحامات يومية وخطط تهويدية لمدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الانتهاكات في حق الأسرى.

وشدد على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني، حتى يحقق الشعب حريته، وينال حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.