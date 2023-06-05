 بولندا تسعى للحصول على دفاعات جوية بريطانية لوقف المسيرات البالونات التجسس الروسية - بوابة الشروق
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بولندا تسعى للحصول على دفاعات جوية بريطانية لوقف المسيرات البالونات التجسس الروسية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:36 م

طلبت الحكومة البولندية من بريطانيا دعما جديدا للدفاع الجوي وتقنيات لمساعدتها في التصدي للصواريخ والمسيرات وبالونات التجسس الروسية، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وجاء الطلب بعد سلسلة من حوادث انتهاك المجال الجوي البولندي في الأشهر الأخيرة وزيادة القلق في وارسو بشأن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق على الطلب البولندي، وقالت فقط إن نظام الدفاع الجوي "سكاي سابري" الذي يتم نشره على الأرض موجود حاليا في بولندا.

وكانت بريطانيا قد وقعت في وقت سابق اتفاقية بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني (4.2 مليار دولار) لتزويد بولندا بقدرات دفاع جوي أرضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن بريطانيا تدرس حاليا الرد على الطلب البولندي، ورفض متحدث باسم مكتب الأمن الوطني البولندي التعليق.


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