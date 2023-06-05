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خالد يوسف: ثورة 30 يونيو أعلى التجليات لتجمع إرادات المصريين


نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:15 ص

قال المخرج خالد يوسف إن ثورة 30 يونيو تمثل أعلى تجليات تجمع إرادات المصريين، مؤكدا أن هذه الإرادة تساهم في صناعة المعجزات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه وعيه بخطر جماعة الإخوان تكون منذ انتخابات الجامعة في الثمانينات.

وتابع: «في تلك الانتخابات، كان هناك ثلاثة متنافسون هم جماعة الإخوان والحزب الوطني واليسار.. أنا كنت الاستثناء وفزت عليهم، وهنا بدأ الاشتباك مع الجماعة، فبدأت قراءة أدبيات الإخوان من رسائل البنا لكتب سيد قطب لأبي الأعلي المودودي وابن تيمية، وكل التيار الفكري المتطرف».

وأشار إلى أنّ الأصل لدى الجماعة هو أن من ليس عضوا بها فهو غير مسلم، مؤكدا أن كل ما يقال عن التعايش ودعاة لا قضاة هي ألاعيب سياسية.

ولفت إلى أن علاقته بالضابط والبرلماني الراحل خالد محيي الدين أنارت له العديد من الطرق، لا سيما أن رأيهما في الجماعة كان متشابها، لكنه كان يتعامل معهم في إطار سياسي فقط.

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