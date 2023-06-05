السفير العماني لدى القاهرة: إيران ترحب بعودة العلاقات مع مصر

أكد سفير سلطنة عمان لدى مصر، عبد الله بن ناصر الرحبي، أن «إيران أبدت مرة أخرى استعدادها لإعادة العلاقات مع مصر وحل الخلافات، بعد الوساطة العمانية».



وقال السفير الرحبي في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «خلال الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق، إلى طهران بعد القاهرة، أعربت إيران عن ترحيبها وعزمها ونيتها لاستعادة العلاقات مرة أخرى وتنحية الخلافات جانبًا بما يعود بالنفع والإيجاب على شعوب المنطقة بأكملها».



وأضاف: «هناك قواسم سياسية مشتركة بين سلطنة عمان ومصر، ممثلةً في العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مدعومةً بزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر وتناولت بالفعل محاولة استعادة العلاقات بين مصر وإيران».



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبّرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.



وأضاف عبد اللهيان: «هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين»، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.