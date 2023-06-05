الصين: الديون المحلية تحت السيطرة

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قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا تقريرا اليوم الإثنين، ردا على مخاوف انتشرت مؤخرا بشأن ماليات الحكومة المحلية.

ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة المالية القول إن ماليات الحكومة صحية بشكل عام وحث السلطات المحلية على التصدي لديونها.

وجاء في تقرير شينخوا أن التحدي الحالي هو أن "توزيع الدين الحكومي المحلي غير متوازن، فيما تعرضت بعض المناطق لمخاطر مرتفعة نسبيا وتخضع لضغط لسداد الفائدة".

وكانت المستويات المرتفعة لاقتراض البلديات في الصين هي الخطر المالي الأول العام الجاري للمستثمرين عبر آسيا، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء مؤخرا.

وتواجه الكثير من السلطات المحلية ضغط مالي شديد بعد انخفاض العائدات من مبيعات الأراضي –وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي- وسط تراجع في سوق العقارات.