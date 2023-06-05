السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

توصل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم من غير أعضاء الأوبك أو ما يعرف بتحالف "أوبك بلس" إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024، حسبما قال أحد المندوبين.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي للنفط البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وقال بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 (حزيران) يونيو 2023".

وكان الجدال مع بعض الأعضاء الأفارقة قد تسبب في تأخر إبرام اتفاق. وقد تم إرجاء بدء الاجتماع من أجل إجراء مزيد من المحادثات. وكان الوزراء قد عقدوا اجتماعات جانبية فى تحركات وانتقالات مكوكية بين فنادق فيينا حتى وقت متأخر أمس السبت واستمرت المناقشات صباح اليوم الأحد سعيا لحل الخلافات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مندوبين قولهم إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضغط من أجل تغيير طريقة قياس خفض إنتاجها، إلا أن مكسب الإمارات سيأتي على حساب دول أفريقية تمت مطالبتها بالتخلي عن بعض من حصصها غير المستخدمة، وهو خيار غير مقبول سياسيا، ومانعت هذه الدول فى قبوله.

ويتحرك تحالف "أوبك بلس" لادخال تخفيضات جديدة على الإنتاج بعد شهرين من اتخاذ قرار بخفض مفاجئ في الانتاج. وارتفعت أسعار النفط الخام في أعقاب الإعلان المفاجئ في أبريل، ولكن منذ ذلك الحين أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين ومخاوف الركود على أسعار النفط، التي تراجعت بنسبة 11% في مايو.

