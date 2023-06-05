 جريشة: حكم الأهلي والوداد مهزوز... وأثق في نزاهة تسيمبا بمباراة العودة - بوابة الشروق
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جريشة: حكم الأهلي والوداد مهزوز... وأثق في نزاهة تسيمبا بمباراة العودة

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:48 ص

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي، مهزوز وقليل الخبرات.

وتابع جريشة عبر قناة النهار: "الحكم أصاب في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لاعب الأهلي في المباراة". 

وأضاف جهاد جريشة: "مطالبة لاعبي الأهلي بطرد مدافع الوداد المغربي، بعد انفراد بيرسي تاو وعرقلته، ليس في محله، بسبب أن الكرة كان في وسط ملعبهم ومعايير المسافة متغيرة".

وواصل: "معتز إبراهيم حكم المباراة مهزوز في المباراة بالمجمل، ولولا وجود تقنية الفيديو كان سيحدث الكثير من الأخطاء ويستحق 6 من 10".

واختتم: "تعيين باملاك تسيمبا حكمًا لمباراة الإياب، اختيار جيد خاصةً أنه حكم يملك خبرات كبيرة وأثق في نزاهته".


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