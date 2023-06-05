أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي، مهزوز وقليل الخبرات.
وتابع جريشة عبر قناة النهار: "الحكم أصاب في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لاعب الأهلي في المباراة".
وأضاف جهاد جريشة: "مطالبة لاعبي الأهلي بطرد مدافع الوداد المغربي، بعد انفراد بيرسي تاو وعرقلته، ليس في محله، بسبب أن الكرة كان في وسط ملعبهم ومعايير المسافة متغيرة".
وواصل: "معتز إبراهيم حكم المباراة مهزوز في المباراة بالمجمل، ولولا وجود تقنية الفيديو كان سيحدث الكثير من الأخطاء ويستحق 6 من 10".
واختتم: "تعيين باملاك تسيمبا حكمًا لمباراة الإياب، اختيار جيد خاصةً أنه حكم يملك خبرات كبيرة وأثق في نزاهته".