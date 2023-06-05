ماليزيا تدرس اتخاذ إجراء ضد تطبيق تليجرام بسبب قضايا الجرائم الإلكترونية

تدرس لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا اتخاذ إجراء ضد تطبيق تليجرام بسبب قضايا الجرائم الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن رئيس اللجنة ذو القرنين محي ياسين قال إن تطبيق تليجرام أصبح واحدا من أبرز خمس منصات تشهد حدوث أنشطة جرائم إلكترونية، بعد أن كان ضمن أبرز 11 منصة خلال الفترة ما بين 2019 و2020.

وقال ذو القرنين: "يجب اتخاذ إجراءات قوية لحماية المستخدمين. لدينا قوانين يجب اتباعها. بالنسبة لتليجرام، لا توجد قنوات معينة أو مسئولين يمكن اللجوء إليهم في هذه القضايا للمضى في اتخاذ الإجراء التالي".

وأوضح أن تطبيق تليجرام يحظى بشعبية لأنه يقدم مستوى مرتفعا من الأمن لمستخدميه، بالإضافة إلى عدم الكشف عن الهوية والتشفير الآمن، مما يتيح مشاركة قدر كبير من البيانات على الإنترنت.

وجاءت تصريحات ذو القرنين ضمن ندوة باسم "تطبيق تليجرام: يمثل تحديا لأمن المستخدمين" تم بث وقائعها اليوم الاثنين.

وأوضح أن الانضمام للتطبيق أسهل للمجرمين السيبرانيين، حيث إنه لا يتطلب تسجيل أو تقديم اعتماد لكي يتم الموافقة على الانضمام للتطبيق، كما أنه لا يوجد من يسيطر على المنصة.

ويشار إلى أنه تم دعوة تليجرام مؤخرا لمناقشة تزايد قضايا الجرائم السيبرانية مع وزارة الاتصالات.