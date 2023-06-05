المعارضة التركية تطالب بالإفراج عن نائب مسجون بعد الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت المعارضة التركية بالإفراج الفوري عن محام مدافع عن حقوق الإنسان تم انتخابه نائبا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو اليوم الاثنين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه: "من غير القانوني" احتجاز برلماني منتخب، إن هذا يعادل "اعتقال الناخبين".

وخسر كليتشدار أوغلو محاولته ليصبح رئيسا ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الماضي.

وتم انتخاب البرلماني جان أتالاي عضوا في الجمعية الوطنية نائبا عن حزب العمال التركي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو الماضي.

وحكم عليه بالسجن 18 عاما العام الماضي على خلفية احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013.

ولأن الحكم ليس باتاً بعد، تقدم محاموه بطلب للإفراج عنه.

واتهم كليتشدار أوغلو القضاء بعدم تنفيذ الطلب خوفا من الرئيس أردوغان.

ولم يتمكن أتالاي من حضور مراسم أداء اليمين الدستورية للبرلمانيين الجدد يوم الجمعة الماضي.

وقال محاميه بولنت أكباي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتعين إطلاق سراح موكله "إذا كان هناك جزء ضئيل من الديمقراطية وسيادة القانون".