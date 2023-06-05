36 مستشفى في ألمانيا تقدم مساعدات طارئة لضحايا الاغتصاب

حققت مبادرة "المساعدة الطبية الفورية بعد الاغتصاب" في ألمانيا نتائج إيجابية بعد عشر سنوات من تأسيسها.

فقد أعلن منظمو المبادرة اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها أن المشروع أصبح متاحا الآن في 36 مستشفى على مستوى ألمانيا بعد بدئه كمشروع نموذجي في فرانكفورت عام 2013.

ووفقا للبيانات، تلقت أكثر من 1100 امرأة رعاية طبية في هذه السنوات العشر في إطار المبادرة.

أوضحت أنجيلا فاجر، من مركز اتصالات الطوارئ النسائية في فرانكفورت، الفكرة الأساسية وراء المبادرة قائلة: "بعد الاغتصاب تحتاج النساء والفتيات إلى وصول سريع وغير بيروقراطي للرعاية الطبية - دون الحاجة إلى إبلاغ الشرطة بذلك".

وقبل تأسيس المبادرة تم تطوير معايير وإجراءات مع أطباء وخبراء في الطب الشرعي والشرطة والقضاء. وأوضحت فاجنر أن الهدف من ذلك هو إتاحة "أدلة مطابقة للقانون داخل المستشفى" للنساء المتضررات، وقالت: "ينتج عن هذا عادة فرص أفضل إذا أبلغت الضحية لاحقا".

وعدد النساء المستفيدات من العرض آخذ في الازدياد. ويوجد في فرانكفورت وحدها ثمانية مستشفيات ضمن المبادرة. وبحسب البيانات، حصلت 72 امرأة وفتاة على رعاية سرية بعد الاغتصاب في عام 2022. في عام 2021 كان عدد المستفيدات مع المبادرة 55 امرأة.