نابولي يختتم مسيرته المظفرة بالدوري الإيطالي بثنائية في سامبدوريا

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اختتم فريق نابولي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإيطالي على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه سامبدوريا في المرحلة الأخيرة للمسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في قاع الترتيب.

وافتتح النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، في حين تكفل جيوفاني سيميوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989 / 1990، فيما تأكد هبوط سامبدوريا لدوري الدرجة الثانية.