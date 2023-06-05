 رئيس تنظيم الاتصالات يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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رئيس تنظيم الاتصالات يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 10:10 م

ترأس المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، وذلك بحضور أكثر من 50 رئيسًا لهيئات تنظيم الاتصالات حول العالم.

وتأتي هذه الجلسة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات والذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، لبحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض المهندس حسام الجمل خلال الجلسة التجربة المصرية في مجال التنظيم الرقمي التعاوني، والنجاح في استغلال التنظيم التعاوني كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.

كما استعرض وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالحوافز التنظيمية والاقتصادية من أجل مستقبل رقمي مستدام وشامل.

وقد تم إعداد وثيقة المبادئ التوجيهية للمؤتمر من خلال الجهود الدولية المشتركة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات على مدار ما يقرب من عام، حيث ساهمت الدول الأعضاء في إعدادها.

وفى ختام فعاليات الجلسة اعتمد رؤساء الهيئات الوثيقة مع التأكيد على أهمية استرشاد الدول بها لإنجاز أهدافها وتحقيق التناغم المطلوب في التنظيمات بين الدول.


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