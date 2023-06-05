الجزيري يقود الزمالك لانتصار بثنائية على الاتحاد في الدوري

حقق الزمالك فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري العام على ستاد القاهرة الدولي.

أحرز الزمالك هدفي اللقاء عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 23 و49 من عمر اللقاء، فيما سجل خالد متولي الغندور هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 65.

وكانت تقنية الفيديو قد حرمت أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حكام الفار أبلغوا حكم المباراة أمين عمر بأن الهجمة من بدايتها تسلل على سيد عبد الله نيمار، ليتم إلغاء الهدف، وذلك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 في المركز السابع.