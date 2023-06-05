إيران تعلن فتح بعثاتها في الرياض وجدة غدا الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إعادة فتح ابواب السفارة الايرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الاسلامي، رسميا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 يونيو الجاري.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أوضح "كنعاني"، أن استئناف الأنشطة رسميا في السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين لدى السعودية يوم غد وبعد غد، يأتي في اطار التوافقات الثنائية بين إيران والسعودية، بشأن عودة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن كلا من السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، بدأتا الأنشطة بالفعل، قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في السعودية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم، على أن يتم غدا وبعد غد إعادة فتح أبواب كليهما رسميا بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

واتفقت إيران والسعودية في العاشر من الشهر الماضي على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة العمل في سفارتيهما من جديد.