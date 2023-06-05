 حسن يوسف: معنديش مشكلة إن ابني يقدم قبلات في أفلامه مانا ياما عملتها.. وهذا شيئ معتاد على الممثل - بوابة الشروق
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حسن يوسف: معنديش مشكلة إن ابني يقدم قبلات في أفلامه مانا ياما عملتها.. وهذا شيئ معتاد على الممثل

تصوير: داليا مصطفى
تصوير: داليا مصطفى
حسام جودة
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:02 ص
كرم قصر السينما تحت رعاية وزارة الثقافة، الفنان الكبير حسن يوسف، بإشراف من الفنان تامر عبدالمنعم، وسط حضور ابنته، والمخرج عادل عوض، والكثير من أصدقائه المقربين والصحافة والإعلام.

وقال حسن يوسف عن ابنه عمر، إنه "موهوب للغاية"، وبالنسبة لتصريحه الأخير بأنه "ممكن يبوس في الأفلام"، تابع: "ليس لدي مشكلة في ذلك، فأنا قدمت الكثير من القبلات في أفلامي، فهذا شيئ معتاد على الممثل إذا كانت الأعمال تحتاج إلى هذا".

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان حسن يوسف في عمل فنى كان خلال مسلسل «الضاهر» الذي عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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