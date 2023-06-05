تعليق إضراب المخابز بولاية القصرين وسط غربي تونس

أكد عبد الله فريضي، رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية القصرين، وسط غربي تونس، يوم الأحد تعليق الإضراب المقرر يوم الاثنين، في قطاع المخابز بالقصرين، بعد ما اعتبره وعود السلطات بتحقيق مطالب منظوري الغرفة، وفقا لإذاعة موزاييك التونسية.

وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار المنصري، لموزاييك، إلى أن السلطات المسؤولة وعدت بصرف مستحقات شهرين من المتأخر لدى الدولة للمخابز في قادم الأيام، مع النظر في بقية المتأخرات في شهر تموز/يوليو المقبل.

وكان نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين عبد الحميد علوي، قد أكد سابقا، تنفيذ الغرفة لإضراب أيام 5 و6 و7 حزيران/يونيو، للمطالبة بسداد مستحقات المخابز من قبل وزارة التجارة.

وأوضح أن الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين تطالب أيضا بزيادة في الحصة الشهرية للمخابز من المواد الأولية، إضافة إلى دعوة وزارة التجارة ووزارة المالية إلى جلسة عمل مع أصحاب القطاع بالجهة.