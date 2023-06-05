الخارجية الروسية: نرحب بجهود أي دولة تهدف إلى التسوية السلمية للنزاع الأوكراني

رحب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بجهود أي دولة تهدف إلى التسوية السلمية للنزاع الأوكراني.

وقال رودينكو لوكالة أنباء "تاس" اليوم الاثنين، تعليقا على خطة إندونيسية للتسوية السلمية في أوكرانيا: "روسيا ترحب بجهود أي دولة تهدف إلى التسوية السلمية لهذا النزاع" .. مضيفا "ليس لدينا معلومات رسمية حول هذه الخطة وسمعنا عنها من التقارير الإعلامية".

وكان وزير الدفاع الإندونيسي، برابوفو سوبيانتكو، اقترح خطة تسوية سلمية في أوكرانيا السبت الماضي أثناء خطاب ألقاه في مؤتمر الأمن "حوار شانجريلا" المنعقد في سنغافورة، وتتضمن الخطة وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين وانسحابهما مسافة 15 كيلومترا عن مواقعهما الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح وضرورة نشر قوات حفظ سلام دولية هناك على وجه السرعة، كما دعت الخطة أيضا إلى تنظيم استفتاء في المناطق المتنازع عليها بأشراف الأمم المتحدة.

وميدانيا، اندلع حريق في إحدى منشآت الطاقة في منطقة (بيلجورود) الروسية المجاورة لأوكرانيا؛ بسبب هجوم طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين:"من المرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار.. مضيفا: "ليس هناك إصابات ولم يحدث انقطاع للتيار الكهربائي عن السكان، وخدمات الطوارئ تعمل في موقع حريق".

وتتعرض مناطق حدودية في بيلجورود في الأيام الأخيرة لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين؛ أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، حيث بدأت السلطات بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية فيما تتصدى قوات الأمن والجيش للهجمات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدة "جورلوفكا" بخمس قذائف من أنظمة الصواريخ متعدد الإطلاق..مضيفا: "لم يتم تحديد نوع الصواريخ التي تم إطلاقها، ولم يتبين بعد نتائج القصف".

وتقع "جورلوفكا" على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك وبها شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.

في المقابل، قالت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن روسيا تحتفظ بحاملة الصواريخ على متنها 8 طائرات من طراز كاليبرز في البحر الأسود، موضحة أن الاتحاد الروسي يحتفظ بحاملة صواريخ واحدة في مهمة قتالية في البحر الأسود.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده ستتخلى عن الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 لكنها ستستخدم جميع المعدات الأرضية في هجومها المضاد المتوقع ضد القوات الروسية هذا الصيف.

وقال ريزنيكوف - في تصريحات إعلامية، ردا على سؤال عن طائرات F-16 التي طالما طال انتظارها من قبل أوكرانيا، إنهم "لن يغيروا قواعد اللعبة هذا الصيف".

يذكر أن بعض الدول الغربية تقوم بالتدريب أو عرضت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات..موضحا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق وقتا وأن أوكرانيا ستضطر أيضا إلى الترتيب مع شركائها لتأمين المهندسين والفنيين الذين يمكنهم صيانة الطائرات وإصلاحها، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر طائرات إف -16 في الخريف أو الشتاء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح - في وقت سابق - بأن أوكرانيا مستعدة لشن هجوم مضاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت وسيكون لها ثمن باهظ.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".