وزير الدفاع الأمريكي: الأوكرانيون وحدهم يحددون خطواتهم العسكرية

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الأوكرانيين وحدهم هم من يحددون خطواتهم العسكرية في الحرب الدائرة مع روسيا منذ 16 شهرًا.

وأكد "أوستن"، خلال مؤتمر صحفي بالهند، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على مواصلة مشاركة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع شركائها.

ونفى نية واشنطن إنشاء تحالف عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لحرية الملاحة والتجارة بالمنطقة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والهند للحفاظ على المنطقة آمنة.

وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات المشتركة في المجالين الدفاعي والصناعي، خلال المرحلة الراهنة.