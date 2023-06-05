 وزير الدفاع الأمريكي: الأوكرانيون وحدهم يحددون خطواتهم العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: الأوكرانيون وحدهم يحددون خطواتهم العسكرية

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 12:39 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الأوكرانيين وحدهم هم من يحددون خطواتهم العسكرية في الحرب الدائرة مع روسيا منذ 16 شهرًا.

وأكد "أوستن"، خلال مؤتمر صحفي بالهند، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على مواصلة مشاركة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع شركائها.

ونفى نية واشنطن إنشاء تحالف عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لحرية الملاحة والتجارة بالمنطقة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والهند للحفاظ على المنطقة آمنة.

وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات المشتركة في المجالين الدفاعي والصناعي، خلال المرحلة الراهنة.


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