بلينكن يحث السعودية وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستواصل العمل لدمج إسرائيل في المنطقة، مشيرًا إلى أن «اتفاقات أبراهام» تشكل إطارًا إقليميًا للتعاون بين دول المنطقة.

وأضاف خلال تصريحات أوردتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، أن واشنطن ستعمل نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ولفت إلى أن أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الولايات المتحدة، قائلًا إن واشنطن تسعى لتطوير منظومات دفاعية مع اسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وأكد أن «حل الدولتين الطريق الأمثل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل»، لافتًا إلى أن «حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».

ودعا إلى خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني، منوهًا أن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة وهدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.