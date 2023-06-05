قال الإعلامي عمرو أديب، إن المشكلات الاقتصادية الاستثنائية تحتاج قرارات استثنائية لمعالجتها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الدولة لديها مقومات للنجاح الاقتصادي، لكن الأمر يتطلب ضرورة تركيز الاهتمام بالتشغيل.

وشدد على أن الحد الأدنى للأجور لن يزيد إلا بالمنافسة، وتابع - شارحا: «عندنا الناس مرتبها بيزيد بالعلاوة أو ناخد قرار برفع الحد الأدنى.. لكن في الدول التانية يفتح مصنع كاوتش فيجيبوا عمرو أديب رئيس وردية الكاوتش.. نديله 10 آلاف جنيه.. فيفتح مصنع تاني فيقولوا لعمرو أديب تعالى عندنا 15 ألف.. فيروح عمرو أديب ومرتبه يزيد».

وأشار إلى أن تحقيق المنافسة عنصر مهم للغاية من أجل زيادة المرتبات، التي ترتفع أيضا من خلال توسيع حجم الإنتاج.



