اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية، العديد من اللقطات المصورة التي توثّق عملية الاقتحام.

شاهد| مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لأداء طقوس تلمودية. pic.twitter.com/dHlG718duY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 4, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن رئيس بلدية كفل حارس، أسامة صالح، قوله إن المستوطنين الإسرائيليين أدّوا طقوسا تلمودية في المكان. وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية خلال عملية الاقتحام، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة.

مصادر محلية: مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على أهالي بلدة كفل حارس في مدينة سلفيت pic.twitter.com/XMqJap3wBS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2023

سبق ذلك اقتحام مستوطنين إسرائيليين متطرفين، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت شرطة الاحتلال قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين. وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.