في اليوم العالمي للبيئة أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 6 أنواع من النفايات البلاستيكية تواجدا في البيئة لابد من معرفتها لحماية البيئة وهي:
1-أغلفة الطعام
2-الزجاجات البلاستيكية
3- أغطية الزجاجات البلاستيكية
4- أكياس البقالة البلاستيكية والشفاطات البلاستيكية
5-أدوات التقليب
6- أعقاب السجائر التي تحتوي مرشحاتها على ألياف بلاستيكية صغيرة
وأكدت الوزارة أن هناك ما يقرب من 36% من جميع المواد البلاستيكية المنتجة يتم استخدامها في التعبئة والتغليف بما في ذلك المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من حاويات الأغذية والمشروبات.