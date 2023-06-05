في اليوم العالمي للبيئة أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 6 أنواع من النفايات البلاستيكية تواجدا في البيئة لابد من معرفتها لحماية البيئة وهي:

1-أغلفة الطعام

2-الزجاجات البلاستيكية

3- أغطية الزجاجات البلاستيكية

4- أكياس البقالة البلاستيكية والشفاطات البلاستيكية

5-أدوات التقليب

6- أعقاب السجائر التي تحتوي مرشحاتها على ألياف بلاستيكية صغيرة

وأكدت الوزارة أن هناك ما يقرب من 36% من جميع المواد البلاستيكية المنتجة يتم استخدامها في التعبئة والتغليف بما في ذلك المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من حاويات الأغذية والمشروبات.