 في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على 6 أنواع من النفايات البلاستيكية - بوابة الشروق
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في اليوم العالمي للبيئة.. تعرف على 6 أنواع من النفايات البلاستيكية

منى زيدان
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:24 م

في اليوم العالمي للبيئة أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 6 أنواع من النفايات البلاستيكية تواجدا في البيئة لابد من معرفتها لحماية البيئة وهي:

1-أغلفة الطعام

2-الزجاجات البلاستيكية

3- أغطية الزجاجات البلاستيكية

4- أكياس البقالة البلاستيكية والشفاطات البلاستيكية

5-أدوات التقليب

6- أعقاب السجائر التي تحتوي مرشحاتها على ألياف بلاستيكية صغيرة

وأكدت الوزارة أن هناك ما يقرب من 36% من جميع المواد البلاستيكية المنتجة يتم استخدامها في التعبئة والتغليف بما في ذلك المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من حاويات الأغذية والمشروبات.


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