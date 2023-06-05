كانتاس الأسترالية ترفع أسعار تذاكر أطول الرحلات الجوية المباشرة في العالم بـ20% في 2025

من المرجح أن ترفع شركة الطيران الأسترالية كانتاس أسعار تذاكر الطيران على أطول الرحلات الجوية المباشرة في العالم بنسبة 20%، عندما تطلق خدمات الرحلات الجوية بدون توقف التي تربط سيدني بنيويورك ولندن في أواخر عام 2025.

وتراهن شركة الطيران الأسترالية على دفع الركاب زيادة في أسعار تذاكر الطيران على الرحلات الجوية الماراثونية التي تستمر لمدة 20 ساعة لتجنب المتاعب والوقت الإضافي الذي يقضونه في المرور العابر "الترانزيت" في الطريق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المديرة المالية للشركة فانيسا هدسون، في اجتماع لصناعة الطيران في إسطنبول اليوم الاثنين، إن أسعار التذاكر على خدمات الخطوط الجوية كانتاس ليمتد بين بيرث في أستراليا ولندن تزيد بالفعل عن أسعار تذاكر الطيران على الرحلات الجوية التي تتوقف في الطريق في سنغافورة أو الشرق الأوسط بنسبة 20٪.

وأضافت هدسون، في الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي، إنه من "المعقول جدا" أن نفترض أن الركاب سيكونون على استعداد لدفع نفس الزيادة في الأسعار في الرحلات الطويلة جدا المقبلة.

وطلبت كانتاس 12 طائرة معدة خصيصا من طراز إيرباص "اس اي ايه350" ذات الممر المزدوج لتشغيل تلك المسارات.

وقالت شركة الطيران إن الطيران الدولي سيحقق ضعف الأرباح على الأقل في حقبة ما بعد كوفيد، وذلك بفضل الدخل الجديد من الرحلات الماراثونية هذه والتخفيضات الكبيرة في التكاليف خلال الجائحة.