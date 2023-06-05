زياد بهاء الدين يرفض التعليق على سعر صرف الدولار: أتمنى انفراجة قريبا بالملف

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الاقتصاد يمر بمرحلة «مأزومة» الآن، مؤكدًا أن مصر قادرة بمواردها وفرصها وكوادرها أن تصبح في وضع أفضل.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسعد أي مواطن، مشددًا على أهمية الصدق والصراحة التامة في تناول الشق الاقتصادي.



وأكمل: «إحنا مع بعض في نفس المركب، الاعتراف يجب أن يكون حقيقيًا، وعلينا إدراك حجم الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وكل الناس والحكومة والدولة يكونون في حالة استنفار للخروج منها».



ورفض نائب رئيس الوزراء الأسبق، التعليق على قضية سعر الصرف؛ لأنها مسألة غاية في الصعوبة في إدارتها، معربًا عن أمنياته بالتوفيق الشديد للبنك المركزي.



وشدد على أن ضبط سعر الصرف أحد الأركان الرئيسية في بدء انطلاق إصلاح اقتصادي حقيقي، معقبًا: «صعب نتقدم طالما الموضوع تحيط به الشكوك والأسئلة الكثيرة، الحكومة والبنك المركزي وجهات الدولة مهتمة بالمسألة جدًا، وأتمنى انفراجة قريبة».