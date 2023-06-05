الكرملين: عرض أمريكا إجراء محادثات للحد من الأسلحة النووية علامة إيجابية

أعربت روسيا اليوم الاثنين، عن انفتاحها لإجراء حوار جديد مع الولايات المتحدة بشأن القيود المفروضة على الأسلحة النووية، فيما وصف الكرملين عرض جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إجراء محادثات بأنه "إعلان مهم وإيجابي".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو اليوم الاثنين، "نتوقع أن يتم تعزيزه بخطوات عبر القنوات الدبلوماسية، وبعدئذ يمكننا اختبار الخيارات المقترحة للحوار".



وعلقت روسيا في فبراير، ما يسمى بمعاهدة ستارت الجديدة، وهي اتفاقية للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن كانت دخلت حيز التنفيذ للمرة الأولى في عام 2011.



وقال سوليفان يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن تعرض إجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الحد من الأسلحة النووية "دون شروط مسبقة"، موضحا أن هذا لا يعني أنها ستكون "بدون مساءلة".



وقال سوليفان إن واشنطن "ستظل تحمل القوى النووية المسؤولية عن السلوك المتهور، وستظل تحمل خصومنا ومنافسينا مسؤولية الالتزام بالاتفاقات النووية".



وقال بيسكوف، تعليقا على احتمال استئناف المفاوضات بشأن الحد من الأسلحة: "لاتزال روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبرها مهمة للغاية بيد أنه يتعين علينا أولا أن نفهم كيف تم صياغة هذا الاقتراح".