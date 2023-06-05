عضو بالحزب الشيوعي الصيني يشيد بخطى مصر نحو التنمية تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد تشو تشينجشان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن مصر والصين من أصحاب الحضارات العريقة التي كانت تزدهر في التاريخ وتقدم للحضارة البشرية الثروة التاريخية النفيسة المتمثلة في الأهرامات وسور الصين العظيم.

وقال تشينجشان - خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأحد في جلسة الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات - إن مصر والصين تتقدمان اليوم يدا بيد بصفتهما دولتين ناميتين كبيرتين في مسيرة استكشاف طريق التحديث، الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة لتنويع طرق التحديث للبشرية ودفع تقدم الحضارة البشرية.

وأفاد تشينجشان بأن مبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة "التنمية العالمية" تعدان مبادرتين للمنفعة المتبادلة تقدمها الصين للعالم، ومنصة منفتحة لمختلف الدول لتحقيق التنمية المشتركة والرخاء المشترك، مضيفا أن المبادرة على مدى الـ10 سنوات الماضية منذ إطلاقها أقامت أكثر من 3000 مشروع للتعاون، مما ساهم في تحريك قرابة تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخلق 2ر4 مليار فرصة عمل للدول على طولها، وانتشال نحو 40 مليون نسمة من الفقر.

كما أن مبادرة "التنمية العالمية" لاقت قبولا كبيرا من المجتمع الدولي، حيث تحظى بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وتساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتابع تشينجشان أن مبادرة "الأمن العالمي" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج أوضحت الاتجاه الصائب لتحقيق الأمن المشترك والأمن العالمي، حيث طرحت بكين في السنوات الأخيرة بالنسبة للشرق الأوسط المبادرة ذات النقاط الخمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمبادرة ذات النقاط الأربع للحل السياسي للمسألة السورية، والأفكار ذات النقاط الثلاث لتنفيذ "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل، لدفع إنشاء هيكل الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام في الشرق الأوسط.

وأشار تشينجشان إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية "مصر الرقمية" و"الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، وكذلك الحوار الوطني في الآونة الأخيرة، وبهذه المبادرات تخطو مصر خطوات جديدة ومستمرة في طريق استكشاف التحديث بشكل مستقل.

وأكد تشينجشان دعم بكين للجانب المصري لاختيار طريق التحديث الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية، مشددًا على حرص الصين على السير مع الجانب المصري في استكشاف طريق التحديث جنبًا إلى جنب، وتبادل خبرات التحديث بعمق لإثراء ممارسات البشرية لاستكشاف التحديث باستمرار، وخلق مشهد جديد لتحديث المجتمع البشري.

وأفاد تشينجشان بأن الدعم المتبادل للمصالح الجوهرية والانشغالات الكبرى لدى الطرف الآخر يمثل أكبر مزايا العلاقات المصرية الصينية، وأن بكين تشكر دعم مصر للقضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية وانشغالاتها الكبرى.

وذكر تشو تشينجشان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن رؤية "مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" تتلاقيان بعمق، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وازداد حجم الاستثمارات الصينية في مصر بثلاث مرات، وتنفذ مشاريع التعاون النموذجية بين البلدين بما فيها منطقة (تيدا) للتعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان بشكل سلس، بما يصبح صورة حية للمستقبل المشترك والتعاون القائم على الفوز المشترك بين الصين ومصر.

وأكد تشينجشان حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية المؤهلة على الاستثمار في مصر، وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة مثل الصناعة والكهرباء والمجمعات الصناعية، وتنفيذ المزيد من المشروعات النموذجية والعالية الجودة لتشكيل معادلة تعاون أعلى في المستوى وأوسع نطاقًا وأكثر نفعًا للشعبين المصري والصيني بغية توفير الحياة الكريمة للشعبين والدفع بتحقيق النهضة العظيمة للأمتين المصرية والصينية.

ولفت تشينجشان إلى أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم وفيها أكبر فئة متوسطة الدخل في العالم، وقد أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة وإقليما، ويتدفق 320 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الصينية المباشرة إلى العالم يوميا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الصيني 2ر5 في المائة بينما ستبلغ نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 9ر34 في المائة عام 2023.

وأشار تشينجشان إلى أن الحزب الشيوعي الصيني قاد الشعب الصيني نحو المسيرة العظيمة لبناء التحديث بالشكل المستقل منذ وصوله إلى السلطة عام 1949، واستطاع الشعب الصيني إكمال عملية التصنيع خلال عشرات السنين فقط بينما أكملتها الدول المتقدمة الغربية خلال مئات السنين، حيث تحولت الصين من دولة فقيرة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واستكشفت طريق التنمية للتحديث الذي يتماشى مع الواقع الصيني وتطوره باستمرار.

وأوضح تشينجشان أن الصين كسبت أكبر معركة ضد الفقر من حيث الحجم في التاريخ البشري، حيث تخلص أكثر من 800 مليون نسمة من الفقر، وحلت مشكلة الفقر المدقع بالشكل التاريخي، وأنجزت المهمة التاريخية المتمثلة في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.