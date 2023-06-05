 رئيس موريتانيا: التحديات العالمية لا تترك لأي دولة التحكم في مسار تنميتها منفردة - بوابة الشروق
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رئيس موريتانيا: التحديات العالمية لا تترك لأي دولة التحكم في مسار تنميتها منفردة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:44 م
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إنّ التحديات العالمية الراهنة وقوة ترابط الاقتصادات وتداخل الضرورات الأمنية والبيئية والجيوسياسية لا تترك لأي دولة بالتحكم منفردة تجاه تحقيق التنمية.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، أنّ العالم يشهد الكثير من التكتلات الاقتصادية والسياسية لما تكسبه لأعضائها من قوة وتأثير كبيرين.

وشدد على ضرورة تقوية العمل العربي المشترك والفعال، حال إرادة استعادة الأمن والاستقرار في الفضاء العربي، والانتصار على الإرهاب والتطرف، وتوجها نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح أن الخطوة الأولى على هذا الطريق تتمثل في إسكات صوت السلاح في عموم الوطن العربي، مؤكدا أن بلاده تساند بقوة كل الجهود العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاعات القائمة في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، بما يضمن لهذه الدول وحدة وسلامة أراضيها وحق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وجدّد التأكيد على موقف بلاده الثابت نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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