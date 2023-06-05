قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الحوار الوطني كشف كل المشكلات التي تعاني منها الدولة على الصعيد الاقتصادي.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على هامش جلسات الحوار الوطني، عُرضت اليوم الاثنين، أنّ كل من تحدث في السابق عن الأزمة الاقتصادية خصّص حديثه لمشكلة تمسه بشكل شخصي.

وأوضحت أنّ الحوار الوطني وضع كل الأطياف والجهات أمام كل المشكلات الاقتصادية سواء التحديات الداخلية أو الخارجية.

ولفتت إلى أنّ الدولة بحاجة إلى استقرار تشريعي أكثر من الحاجة للمزيد من التشريعات، مشددة على ضرورة إجراء تنقيح للتشريعات القائمة.

ونوهت بأنّ التشريعات الحالية تتضمن حزما كبيرة من تحفيز الاستثمارات، لكن المشكلة تكمن في آلية التنفيذ.

وأوضحت أنّ المستثمر لا يفضل «سياسة المفاجأة» - في إشارة إلى سن تشريعات جديدة - سواء كانت المفاجآت إيجابية لصالحه أو سلبية ضده، مؤكدة أنّ الاستقرار التشريعي يتيح للمستثمر القدرة على التخطيط لموارده ومخاطره.