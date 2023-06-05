الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد

سيكون التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، الخيار الهجومي الأول لدى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في مباراة اليوم الإثنين ضد الاتحاد السكندري.

ويتقابل الزمالك والاتحاد في الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة، سعياً لتحقيق انتصار جديد.

ومن المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل يضم كل من: محمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي، أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي، وفي الوسط سيد عبدالله نيمار ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، وإبراهيما نداي وأحمد سيد زيزو، بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري.

في المقابل لا يتوقع أن يختلف تشيكل الصربي زوران مانولوفيتش في الاتحاد كثيراً، عن مواجهة بيراميدز الماضي، حيث يحرس المرمى مهدي سليمان وأمامه هشام صلاح وخالد صبحي ومحمد صالح وفوز الحناوي، وفي الوسط ناصر ناصر ومحمود عبدالعزيز وعمار حمدي وخالد الغندور وأحمد عادل "ميسي، وفي الهجوم النيجيري أوستن أموتو على أن يستعين بأوراقه الرابحة مثل الأنجولي مابولولو وإبراهيم حسن وعبدالعني محمد وإسلام عبدالنعيم على مدار المباراة.