انتصار السيسي: يوم البيئة العالمي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

قالت السيدة انتصار السيسي، إن العالم يحتفل اليوم بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".