 انتصار السيسي: يوم البيئة العالمي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 2:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

انتصار السيسي: يوم البيئة العالمي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:29 م

قالت السيدة انتصار السيسي، إن العالم يحتفل اليوم بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك