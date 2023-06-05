تحالف أوبك بلس يحدد أهدافه لعام 2024

قال تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد إنه يرغب في إنتاج 40 مليون برميل يوميا من النفط في العام المقبل، والذي أشارت تقديرات روسية إلى إنه يرقى إلى خفض الإنتاج بواقع 39ر1 مليون برميل يوميا.

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن تقديرات خفض الإنتاج، بناء على حساباتها. ويحتوى كل برميل على 159 لترا من النفط.

واتخذ القرار بشأن أهداف 2024 أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم من غير الأعضاء في أوبك.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد قال في وقت سابق اليوم أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي للنفط البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وقال بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 (حزيران) يونيو 2023".

