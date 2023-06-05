قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا غالبيتهم من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وغالبيتهم من قرية "المغير" في رام الله، والتي تخضع لحصار منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصا من قرية "المغير" من ضمنهم رجلان مسنان وطفل، والقرية محاصرة من قبل الاحتلال منذ 19 يوما ويتعرض سكانها لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين الذين توفر قوات الاحتلال الحماية لهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك شابا من بلدة "تقوع"، في محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال 4 آخرين من مدينة أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، والتي تتعرض بشكل متصاعد لاقتحامات من قبل الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة مسنة فلسطينية، خلال اقتحام أريحا، التي طالما عرفت بهدوئها النسبي.