منير الوسيمي: بعض الأصدقاء يتدخلون لإنهاء أزمتي مع مصطفى كامل

رفض الموسيقار منير الوسيمي، الحديث عن أزمته مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مرجعًا الأمر إلى «أسباب مستجدة» ظهرت على الساحة.



وقال خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن بعض «الأصدقاء المهمين والمقربين منه» يحاولون التدخل الآن لإنهاء أية خلافات بين الطرفين.



وأكد أنه لا يحب الخلافات ولم تثار بينه وبين أحد أية مشكلات سابقًا، مؤكدًا: «لا أشتم أحدا ولا أستخدم ألفاظًا غير لائقة، كما أنني لست على خلاف مع أي شخص من الأساس».



ونوه أن تصريحاته استغلت بطريقة غير جيدة، بعد اجتزائها من سياقها، قائلًا: «مش كل الناس أمينة ولا كل الناس وحشة، لكن في حاجات تكلمت فيها وأخذت ووضعت في سياق آخر».



وأوضح أنه تحدث في أحد اللقاءات التليفزيونية عن شكل الأغاني في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه صرح بأنها «استهلاكية مثل ساندويتش الهامبورجر».



وأشار إلى أن البعض ربط تلك التصريحات بسؤال آخر تحدث فيه عن الفنانين الموجودين كالساحة كتامر حسني وعمرو دياب، منوهًا أنه فوجئ بتحريف البعض لتصريحاته والترويج لقوله إن أغاني عمرو دياب استهلاكية.



وذكر أنه لن يحضر تحقيق نقابة الموسيقيين، غدًا الثلاثاء، معقبًا: «البعض قدم شكوى في النقابة، ولهم الحق في الشكوى تحقيق في ذلك، كما من حقي اتخاذ بعض الإجراءات القانونية أنني مشغول وأرسلت محاميًا بالتوضيحات».



وقررت نقابة المهن الموسيقية، السبت، إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق الوسيمي.



وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي النقابة، إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل، في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 حتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.