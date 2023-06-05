هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يركز جهوده على محاولة فرض سيطرة كاملة في لوجانسك ودونيتسك

ذكرت هيئة أركان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على محاولة فرض السيطرة الكاملة على منطقتي لوجانسك ودونيتسك بالكامل، منوهة بأن القوات الأوكرانية نجحت في صد جميع محاولات الهجوم الـ 23 التي نفذها الروس خلال اليوم الماضي.

وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أنه خلال نهار اليوم الأحد نفذ سلاح الجو الأوكراني 10 غارات على القوات الروسية ومعداتها في مناطق متفرقة، واستطاعت إصابة مجموعتين من المعدات الروسية ومستودعا للذخيرة، ومنظومتي صواريخ مضادة للطائرات، ومنظومتي حرب إلكترونية، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار.

وعلى الجانب الآخر، ذكر البيان إلى أن القوات الروسية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 هجمات بالصواريخ و25 ضربة جوية ونحو 20 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة على عدة مواقع للقوات الأوكرانية، لافتا إلى احتمالية استمرار استهداف الأراضي الأوكرانية مازالت مرجحة للغاية.