قائد قوات الدعم السريع يؤكد هاتفيا لوزير خارجية السعودية دعمه لمنبر جدة

صرح قائد قوات الدعم السودانية محمد حمدان دقلو(حميدتي ) بأنه ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أل سعود مجمل الأوضاع في السودان .

جاء تصريح حميدتي في بيان نشره على فيسبوك اليوم الأحد .

وقال "ناقشت خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجمل الأوضاع بالسودان في ظل الجهود المبذولة من الوساطة السعودية الامريكية".

وأضاف "أكدت لسمو الأمير دعمنا لمنبر جدة والتزامنا الكامل بإعلان حماية المدنيين ومواصلة العمل على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا، أيضا أعربت عن ترحيبنا بالبيان المشترك الذي أعلنت عنه الوساطة اليوم حول استمرار المباحثات غير المباشرة."

وتابع "تبادلنا كذلك وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا."

واستطرد " نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على الدعم السخي لأشقائهم في السودان مما كان له أثر كبيرً في تخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشونها جراء هذه الازمة".

وانتهت مساء أمس السبت مهلة وقف إطلاق النار القصير لمدة خمسة أيام.

وفي وقت سابق اليوم الأحد ،أكدت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تسهلان محادثات جدة ، تمسكهما والتزامهما تجاه شعب السودان ودعتا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد.

ويشهد السودان منذ الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم .